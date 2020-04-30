В Сбербанке дали прогноз по ключевой ставке на ближайшие годы

В Сбербанке поделились прогнозами относительно ключевой ставки, которая будет по итогам этого года и ближайших нескольких лет. Об этом в четверг, 30 апреля, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на презентацию банка.

Аналитики финансово-кредитного учреждения предполагают, что ставка на конец года снизится до 5%.

Вместе с тем, к концу 2021 года она вырастет, по мнению представителей Сбербанка, до 5,75% и останется на этом уровне до конца 2022 года.

24 апреля Центробанк снизил ключевую ставку на 0,5 п.п. до 5,5%. В свою очередь, первый вице-премьер России Андрей Белоусов поддержал действия регулятора.

Аналитики и экономисты положительно оценили шаг со снижением ставки, так как этот фактор может дополнительно повлиять на кредитные программы для малого и среднего бизнеса и стимулировать спрос на рынке.

За неделю до решения о снижении базовой ставки глава ЦБ Эльвира Набиуллина заявила, что именно уменьшение будет рассматриваться в качестве основного сценария.

По ее словам, текущий год будет достаточно тяжелым для мировой экономики. Она сослалась на опубликованный в апреля прогноз МВФ, который предполагает спад мировой экономики в текущем году на 3%.