Глава Банка России Эльвира Набиуллина призвала расширить механизмы прямой поддержки граждан и бизнеса со стороны государства. Это необходимо для восстановления экономики.

Она подчеркнула, что от последствий эпидемии страдают и люди, и компании, а банки помогают абсорбировать убытки экономики через реструктуризацию займов. Меры, которые принимают Банк России и Правительство, помогают получать новые кредиты на неотложные нужды.

«Но надо понимать, что для банков это не проходит даром, на них ложится часть убытков. Я уже говорила, что у них есть запас, они могут его использовать. Но здесь крайне важно соблюсти баланс», — сказала она.