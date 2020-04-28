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Набиуллина призвала расширить механизмы прямой поддержки граждан и бизнеса

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
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Глава Банка России Эльвира Набиуллина призвала расширить механизмы прямой поддержки граждан и бизнеса со стороны государства. Это необходимо для восстановления экономики.

Она подчеркнула, что от последствий эпидемии страдают и люди, и компании, а банки помогают абсорбировать убытки экономики через реструктуризацию займов. Меры, которые принимают Банк России и Правительство, помогают получать новые кредиты на неотложные нужды.

«Но надо понимать, что для банков это не проходит даром, на них ложится часть убытков. Я уже говорила, что у них есть запас, они могут его использовать. Но здесь крайне важно соблюсти баланс», — сказала она.

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