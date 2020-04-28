ЦБ проведет 30 апреля аукцион «тонкой настройки» в объеме 500 млрд рублей

Центробанк России намеревается провести 30 апреля аукцион РЕПО «тонкой настройки» в объеме 500 млрд рублей. Об этом во вторник, 28 апреля, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу регулятора.

«С учетом предстоящих выходных дней в начале мая, для повышения возможностей кредитных организаций по управлению собственной ликвидностью и сохранения условий по формированию ставок денежного рынка вблизи ключевой ставки Банк России проведет 30 апреля 2020 года аукцион репо «тонкой настройки» в объеме 500 млрд рублей с исполнением первой части сделок в день проведения аукциона, второй части — 6 мая 2020 года», — отмечается в сообщении.

27 апреля Центральный банк России разработал концепцию ипотечного страхования, согласно которой граждане будут освобождены от необходимости самостоятельно и за свой счет страховать присущие ипотеке риски.

24 апреля Банк России спрогнозировал нулевую или отрицательную динамику розничного кредитования в текущем году, а также рост ипотечного кредитования в этот же период.

Рост ипотеки, согласно регулятору, составит 8–10% в этом году, благодаря мерам правительства по субсидируемой ипотеке.