Набить пакет: бизнес предложил свой комплекс мер помощи экономике

Продлить ЕНВД до 2024 года, делать выплаты из маткапитала в размере МРОТа, развернуть программу льготных зарплатных кредитов для всех компаний — эти и другие инициативы «большая четверка» деловых объединений направила в кабмин . Документ имеется в распоряжении «Известий». Кроме того, они предложили правительству ввести отсрочку по налогам и страховым взносам для всех предприятий. Инициативы увеличат объемы поддержки со стороны государства до уровней 5–7,5 трлн рублей и станут решающими для многих компаний, заявили эксперты.

Налоговый вопрос и активный спрос

«Деловая Россия», Торгово-промышленная палата, РСПП и «Опора России» направили в правительство консолидированные предложения по поддержке российских предприятий. Новые меры ориентированы на ускорение выхода фирм из кризиса, связанного с коронавирусом, и успешного развития после него. Предполагается, что они могут войти в третий пакет поддержки экономики, который сейчас по поручению президента разрабатывает кабмин.

Так, деловые объединения считают необходимым расширить фискальную поддержку для бизнеса. Они предлагают распространить полугодовую отсрочку по налогам (кроме НДС) и страховым взносам на все предприятия — вне зависимости от их размера и сферы деятельности . Единственным условием должно стать сокращение выручки на 50% за месяц. Кроме того, необходимо продлить налоговый режим ЕНВД до 2024 года, установив максимальную величину доходов в размере 60 млн рублей для его участников.

налог Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков

Чтобы стимулировать платежеспособный спрос, важно ввести мораторий на налоговые платежи для физлиц, включая НДФЛ с заработных плат, не превышающих пяти МРОТ в месяц . Также необходимо дать гражданам возможность до сентября 2020 года получать ежемесячные выплаты из материнского капитала в объеме одного минимального размера оплаты труда. Спрос помогут поддержать авансирование социальных пособий и налоговый вычет по уходу за больными, уверены бизнес-объединения.

Впрочем, авансировать надо не только социальные выплаты, но и госзаказ, следует из документа. Размер таких платежей должен быть увеличен до 50%.

МСП и фонд фондов

Поддержать занятость поможет развертывание программы целевых зарплатных кредитов, считают деловые организации. Сегодня взять льготный заем на пополнение зарплатного фонда могут только фирмы из отраслей, признанных пострадавшими от коронавируса. Новая программа должна быть доступна всем компаниям, а ставку по кредитам следует субсидировать в размере ключевой . Условием участия станет сохранение занятости на уровне 85%, говорится в документе.

Системообразующим предприятиям также нужно расширить льготы , полагают представители бизнеса. Существующий лимит субсидированного кредита в размере 3 млрд рублей должен быть увеличен до 10 млрд, если эта сумма не превышает 10% оборота компании . Также необходимо создать «фонд фондов» — запустить бессрочные облигации госкомпаний с предоставлением банкам, которые будут их выпускать, 100% гарантий, говорится в документе.

Многие меры направлены на поддержку МСП. Деловые объединения предлагают изменить подход к ее предоставлению: исходить из определения вида деятельности предприятия не по основному коду ОКВЭД, как это происходит сегодня, а по тому коду, благодаря которому предприятие получает 50% и более выручки . Кроме того, необходимо в два раза поднять порог отнесения к малым и средним компаниям — ранее «Опора России» направляла такую просьбу отдельным письмом — и простить МСП арендную плату за госимущество в 2020 году.

банк Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин

Предусмотрели деловые объединения и меры по выходу из кризиса. Так, например, гостиничному и ресторанному бизнесу, а также туризму необходимо снизить НДС на год до 10%.

«Известия» направили запрос в кабмин и Минэкономразвития.

Решающий фактор

Реализация пакета предложенных мер может увеличить объемы поддержки бизнеса и населения со стороны государства до уровней 5–7,5 трлн рублей, или 4,8–7,4% ВВП, рассчитал главный аналитик «БКС Премьер» Антон Покатович. В существующих условиях это совершенно обоснованно: инициативы направлены на поддержку спроса, которому будет нанесен сокрушительный удар в этом году.

Осуществление инициатив бизнес-объединений может стать решающим фактором для многих предприятий и позволит им удержаться от ликвидации , отметил эксперт. Он спрогнозировал, что расширение господдержки будет выступать в пользу того, что экономике страны в 2020 году удастся избежать существенного сокращения.

Учитывая, что более половины российского бизнеса прекратило операционную деятельность на период карантина, перспективы выхода предприятий в обычный режим напрямую зависят от мер государственной поддержки, заявил управляющий директор группы корпоративных рейтингов агентства НКР Дмитрий Орехов . Однако расширять меры помощи целесообразно в отношении тех предприятий, которые пытаются сохранить персонал и при этом потеряли существенную (более 30%) часть доходов, резюмировал он.

Несмотря на масштабность и разносторонний характер предлагаемых мер, они не будут чрезвычайно затратными для государства, уверен аналитик «Фридом Финанс» Евгений Миронюк.

самолет Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

Ранее правительство утвердило отрасли экономики, которые сильнее всего пострадали из-за введения карантина. В их числе оказались авиаперевозки, туризм, культура, физкультурно-оздоровительная деятельность, гостиничный бизнес, общепит, дополнительное образование, выставки, бытовые услуги, зоопарки, кинотеатры, стоматологии и непродуктовый ритейл.

Именно для малых и средних предприятий в этих сферах действуют меры господдержки, объявленные президентом. Среди них — отсрочка по налогам (кроме НДС) и страховым взносам, мораторий на банкротство по заявлению кредиторов, возможность получить льготный заем на зарплату сотрудникам под 0%, а также безвозмездную субсидию в размере МРОТа на компенсацию работникам. Эти меры обойдутся бюджету в 2,1 трлн рублей (1,8% ВВП).