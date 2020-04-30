Фискальные обманы: под прицел мошенников попали клиенты ОФД

В условиях удалённой работы из-за пандемии коронавируса активизировались мошенники, которые выманивают деньги у малого бизнеса и ИП под видом операторов фискальных данных (ОФД). Представляясь сотрудниками компаний или их контрагентами, бизнес побуждают перевести деньги на подложные счета. Об этом «Известиям» рассказали в «Первом ОФД» и «ОФД-Я». Малые предприятия уже в полной мере ощутили экономические последствия пандемии, а мошеннические действия станут дополнительной нагрузкой на компании: это может ускорить банкротство фирм или повысить цены на товары, опасаются эксперты .

Мошенники и конкуренты

Оператор фискальных данных «Первый ОФД» предупредил своих клиентов об учащении мошеннических действий — письмо есть в распоряжении «Известий». В нём сказано, что злоумышленники, представляясь сотрудниками компании, общаются с клиентами по телефону и выставляют счета на оплату товаров и услуг по обработке фискальных данных. Звонки поступают с номеров, визуально похожих на стационарные, и с частных мобильных телефонов, не имеющих отношения к ОФД, подчёркивается в письме.

Для того, чтобы избежать перевода денег на подложные счета, следует игнорировать звонки, поступающие не с официальных номеров организации, и сообщать о них в службу безопасности , сказано в обращении.

мошен Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков

Около 20 клиентов уже пожаловались на такие мошеннические действия в апреле 2020-го, сообщили «Известиям» в пресс-службе «Первого ОФД». Там отметили, что тенденция частично связана с распространением коронавируса, поскольку в такие периоды мошенники всегда активизируются.

Справка «Известий» Операторы фискальных данных занимаются обработкой, хранением и передачей в Налоговую службу информации обо всех транзакциях, проведённых через кассу фирмы. Таким образом, клиентами ОФД выступают все российские предприниматели.

В другом операторе фискальных данных, «ОФД-Я», «Известиям» сообщили о похожей схеме. Клиенты периодически получают письма, где неизвестные организации, представляясь партнёрами компании в том или ином субъекте, предлагают воспользоваться услугами ОФД, обозначая стоимость ниже рыночной. На самом деле организации не выступают региональными контрагентами.

— Это может быть связано с обострением конкурентной борьбы за клиента, которое вызвано снижением активности владельцев контрольно-кассовой техники в секторе малого и среднего бизнеса. По нашей статистике, на сегодня в России работают и передают чеки только 30% касс, — заявил коммерческий директор «ОФД-Я» Алексей Потапов.

В Федеральной налоговой службе «Известиям» сообщили, что тема находится в компетенции правоохранительных органов. «Известия» направили запрос в МВД. Другие крупные операторы фискальных данных не прокомментировали «Известиям» эту схему мошенничества.

«Удалёнка» активизирует

Выставление фальшивых счетов — распространённый вид мошенничества, но чаще такие действия направлены на физлиц , поскольку корпоративная бухгалтерия при переводе денег контрагентам всегда сравнивает его реквизиты с данными в заключенном договоре и в 99% поддельный счёт не будет оплачен, считает основатель и технический директор DeviceLock Ашот Оганесян. Он отметил, что на обман по такому сценарию могут повестись представители малого бизнеса, в том числе — использующие бухгалтерию на аутсорсе.

— Чаще всего такая схема используется именно против физлиц. Поддельные счета рассылаются на различные (часто несуществующие) коммунальные платежи, а также штрафы, собираемые муниципальными операторами. Граждане обычно не очень хорошо знают, кому и за что они должны платить, — подчеркнул Ашот Оганесян.

Ранее «Известия» писали, что в крупнейших банках ожидают активизации мошеннических схем против индивидуальных предпринимателей, поскольку они могут быть так же доверчивы, как физлица, при этом оперируют более крупными суммами.

По словам Ашота Оганесяна, теоретически, определить оператора фискальных данных можно после любой покупки в кассе компании — информация отображается на чеке. Злоумышленник способен использовать эту информацию для персонализированного сценария обмана компании-партнёра ОФД. Однако для масштабного мошенничества это длительный и сложный путь. Поэтому, если проблема приобрела массовый характер, скорее всего, в её основе лежит утечка клиентской базы из ОФД, считает Ашот Оганесян.

мошен Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков

Обман, основанный на предоставлении подложных счетов, существовал и ранее, но сейчас наблюдается всплеск такого рода мошенничеств в связи с переходом многих компаний на удалённый режим работы из-за пандемии коронавируса, согласен руководитель аналитического центра компании по кибербезопасности Zecurion Владимир Ульянов. Он пояснил, что это связано с затруднением коммуникации как внутри компании, так и с партнёрами. Например, многие деловые переговоры ведутся с личных номеров, а не со стационарных телефонов из офиса.

По словам эксперта, особенно действенным этот метод оказывается, когда клиентам предлагают якобы более выгодные условия в моменте или угрожают штрафами за неуплату прямо сейчас.

— В отношении малого бизнеса эта схема наиболее работоспособна. Оплата, зачастую, зависит от одного человека. Тогда мошенники действуют по сценариям, которые уже отработаны на физлицах, — отметил Владимир Ульянов.