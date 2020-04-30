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Главы МИД «нормандской четверки» определят дату прекращения огня в Донбассе

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Фото: REUTERS/Alexander Ermochenko
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Главы МИД стран «нормандской четверки» в ходе видеоконференции 30 апреля договорились, что Трехсторонняя контактная группа в ближайшее время определит дату прекращения огня в Донбассе. Об этом сообщил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба по итогу видеоконференции.

«Сегодня мы в основном обсуждали вопросы безопасности. Это говорит о том, что любая политическая дискуссия в «нормандском формате» базируется на принципе «сначала безопасность», — отметил он.

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По словам Кулебы, главы МИД также обсудили вопрос освобождения пленных, однако стороны еще далеки от реализации формулы «всех на всех». Кроме того, Киев не готов вести диалог с представителями самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР).

«Украина готова говорить с украинцами, которые проживают на оккупированных территориях, мы даже стремимся к нему. Но мы не должны говорить с незаконными формированиями», — заявил он, добавив, что Киев не будет пересекать свои «красные линии».

В апреле должна была состояться встреча лидеров стран «четверки» в Берлине, однако инициатива так и не была реализована. Украинский министр назвал саммит лидеров необходимым, но говорить о дате его проведения пока рано — обсуждать этот вопрос можно после появления конкретных результатов выполнения парижских договоренностей, добавил Кулеба.

Глава МИД РФ Сергей Лавров ранее заявлял, что Киев саботировал политическую часть договоренностей по Донбассу и фактически сорвал апрельскую встречу. По его словам, украинская сторона отказывается обсуждать правовые аспекты особого политического статуса Донбасса и его закрепление в законодательстве страны, а все парижские договоренности блокируются из-за позиции Киева.

«Нормандский формат» переговоров был создан в 2014 году. Тогда лидеры России, Украины, Франции и Германии выработали комплекс мер, предусматривающих разведение сил, принятие на постоянной основе особого статуса самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик, его конституционное закрепление, проведение амнистии и организацию местных выборов.

Вооруженный конфликт в Донбассе начался в 2014 году после госпереворота на Украине. Жители региона выступили против новой власти и объявили о своей независимости, позднее объединившись в самопровозглашенные республики. Киев начал против них антитеррористическую операцию, в 2018 году сменил ее на операцию объединенных сил.

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