При выработке повестки саммита Совбеза ООН возникли разногласия

При обсуждении повестки виртуального саммита «пятерки» постоянных членов Совета Безопасности ООН появились разногласия, преодоление которых требует дополнительного времени. Об этом в четверг, 30 апреля, пишет «Интерфакс» со ссылкой на дипломатический источник.

«Продолжается определенная работа по тематическому наполнению и по содержательной составляющей этого саммита. К сожалению, согласование подходов участников выявило определенные разногласия, для их преодоления потребуется дополнительное время», — рассказал собеседник агентства.

По его словам, выработке общей позиции «пятерки» Совбеза ООН на инициативу о глобальном перемирии мешают неприемлемые для РФ подходы ряда стран, которые пытаются с ее помощью добиться уступок по ситуациям в конфликтны регионах.

27 апреля пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал, что дата саммита лидеров «ядерной пятерки» в формате видеоконференции пока не согласована.

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров выразил надежду, что очный саммит СБ ООН пройдет в этом году и «будет полезен для всего мирового сообщества». Он считает, что повестка должна касаться вопросов «глобальной безопасности во всех измерениях».

22 апреля замглавы МИД России Сергей Рябков заявил, что предстоящая видеоконференция «ядерной пятерки» не отменяет проведение очного саммита. Однако, по его словам, на данный момент проделано недостаточно для того, чтобы назвать дату проведения этой встречи.

«Ядерная пятерка» — неформальное объединение государств, имеющих ядерное оружие. В него входят Россия, Китай, Великобритания, США и Франция.