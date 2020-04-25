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Лавров рассказал о согласовании конференции «ядерной пятерки» СБ ООН

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Фото: ТАСС/Виталий Белоусов
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В настоящий момент согласовывается дата и коммюнике видеоконференции лидеров «ядерной пятерки» Совета Безопасности (СБ) Организации Объединенных Наций (ООН), которое планируется выпустить по итогу такого разговора. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью программе «Большая игра» на Первом канале в субботу, 25 апреля.

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По словам Лаврова, онлайн-конференция нужна для того, чтобы лидеры «ядерной пятерки» могли произнести свои подходы по коронавирусу в дополнение к тому, что уже было озвучено G20 и Генеральной Ассамблеей ООН.

«Это было предложение президента Франции [Эммануэля Макрона], мы с ним согласились, как и остальные участники «пятерки», — приводит сайт МИДа слова министра.

Лавров выразил надежду, что очный саммит СБ ООН пройдет в этом году и «будет полезна для всего мирового сообщества». Он считает, что повестка должна касаться вопросов «глобальной безопасности во всех измерениях».

Ранее, 22 апреля, замглавы МИД России Сергей Рябков заявил, что предстоящая видеоконференция «ядерной пятерки» не отменяет проведение очного саммита. Однако, по его словам, на данный момент проделано недостаточно для того, чтобы назвать дату проведения этой встречи.

По словам Рябкова, темой предстоящего саммита лидеров стран — постоянных членов СБ ООН станет реагирование на последствия пандемии коронавируса.

На Всемирном форуме памяти холокоста в Израиле 23 января президент России Владимир Путин призвал «ядерную пятерку» провести встречу и поискать коллективные ответы на актуальные вызовы и угрозы. Путин считает, что именно эти страны несут особую ответственность за сохранение цивилизации, поэтому должны сделать необходимое для защиты мира.

В начале марта президент США Дональд Трамп подтвердил свое согласие на саммит с лидерами «ядерной пятерки», в которую входят входят Россия, Соединенные Штаты, Франция, Великобритания и Китай.

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