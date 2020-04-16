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Путин проведет совещание с постоянными членами Совбеза

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Фото: РИА Новости/Алексей Дружинин
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Президент России Владимир Путин в четверг проведет совещание с постоянными членами Совета безопасности страны и планирует провести международный телефонный разговор. Об этом сообщил журналистам 16 апреля пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

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По его словам, Путин ранее анонсировал целую серию таких секторальных антикризисных совещаний. Теперь они будут идти на регулярной основе.

Песков добавил, что также 16 апреля пройдет совещание по строительной отрасли, в ходе которого, «разумеется, будет вступительное слово» Путина. В совещании примут участие руководство администрации президента и правительства, строительный блок, замруководителя Роскачества Андрей Белоусов, вице-премьер Марат Хуснуллин, глава Минтранса Евгений Дитрих и глава Минэкономразвития Максим Решетников.

«Будут и представители строительной отрасли, которая будет представлена компанией «Мостотрест», группой компаний ПИК, от строительного сектора будет Национальное объединение строителей, ассоциация такая. Генеральный директор «Дом.РФ» Виталий Мутко», — добавил представитель Кремля.

По его словам, далее по ходу дня Путин проведет оперативное совещание с постоянными членами Совбеза. Международный телефонный разговор запланирован на вторую половину дня.

Впервые Путин обратился к гражданам 25 марта по поводу распространения коронавируса. В ходе него он представил меры по поддержке российского бизнеса.

В ходе второго обращения 2 апреля президент продлил нерабочие дни до конца месяца.

В среду, 15 апреля, Песков также анонсировал выступление российского лидера перед совещанием с членами правительства. Президент представил новые меры для поддержки бизнеса и предложил безвозмездно помочь предприятиям малого и среднего предпринимательства, направив им по 12,1 тыс. рублей на сотрудника.

По состоянию на 16 апреля в России число заболевших коронавирусом достигло 27 938 человек.

коронавирус

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