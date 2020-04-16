Путин проведет совещание с постоянными членами Совбеза

Президент России Владимир Путин в четверг проведет совещание с постоянными членами Совета безопасности страны и планирует провести международный телефонный разговор. Об этом сообщил журналистам 16 апреля пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

По его словам, Путин ранее анонсировал целую серию таких секторальных антикризисных совещаний. Теперь они будут идти на регулярной основе.

Песков добавил, что также 16 апреля пройдет совещание по строительной отрасли, в ходе которого, «разумеется, будет вступительное слово» Путина. В совещании примут участие руководство администрации президента и правительства, строительный блок, замруководителя Роскачества Андрей Белоусов, вице-премьер Марат Хуснуллин, глава Минтранса Евгений Дитрих и глава Минэкономразвития Максим Решетников.

«Будут и представители строительной отрасли, которая будет представлена компанией «Мостотрест», группой компаний ПИК, от строительного сектора будет Национальное объединение строителей, ассоциация такая. Генеральный директор «Дом.РФ» Виталий Мутко», — добавил представитель Кремля.

По его словам, далее по ходу дня Путин проведет оперативное совещание с постоянными членами Совбеза. Международный телефонный разговор запланирован на вторую половину дня.

Впервые Путин обратился к гражданам 25 марта по поводу распространения коронавируса. В ходе него он представил меры по поддержке российского бизнеса.

В ходе второго обращения 2 апреля президент продлил нерабочие дни до конца месяца.

В среду, 15 апреля, Песков также анонсировал выступление российского лидера перед совещанием с членами правительства. Президент представил новые меры для поддержки бизнеса и предложил безвозмездно помочь предприятиям малого и среднего предпринимательства, направив им по 12,1 тыс. рублей на сотрудника.

По состоянию на 16 апреля в России число заболевших коронавирусом достигло 27 938 человек.

Актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф. Телефон «горячей линии» по вопросам коронавируса: 8 (800) 2000-112. Кроме того, информация доступна по хештегу #МыВместе.