Песков анонсировал новое выступление Путина

В среду после15:00 мск ожидается выступление президента России Владимира Путина, оно состоится перед совещанием с членами правительства. Об этом 15 апреля заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

«Президент уже провел телефонный разговор со своим коллегой из Таджикистана (касательно распространения коронавируса ― Ред.).

Далее у президента будет совещание с членами правительства. Будет оно ориентировочно после 15:00 ― также в режиме видеоконферениции. Будет традиционная часть, где будут текущие вопросы <…> Мы ожидаем выступление президента в начале этого совещания», ― сообщил он журналистам.

Песков добавил, что профильной темой совещания станет развитие радиоэлектронной промышленности.

Впервые российский лидер обратился к гражданам 25 марта по поводу распространения коронавируса. В выступлении он представил ряд мер по поддержке отечественного предпринимательства. Среди них — предложение малому и среднему бизнесу отсрочки по налогам и призыв ввести мораторий на полгода на подачу заявлений о банкротстве компаний из отраслей, которые оказались в сложной ситуации из-за пандемии.

Второе обращение было 2 апреля. Тогда Путин продлил период нерабочих дней до конца месяца. При этом он отметил, что в случае улучшения эпидемиологической обстановки срок вынужденной самоизоляции может быть сокращен.

Распространение коронавируса SARS-CoV-2, вызывающего заболевание COVID-19, началось в конце декабря прошлого года. Очагом инфекции стал китайский город Ухань. За несколько месяцев болезнь охватила более 190 стран мира. 11 марта ВОЗ объявила пандемию коронавируса.

По состоянию на 15 апреля в России общее число заболевших достигло 24 490 человек в 84 регионах страны. Умерли 198 пациентов, выздоровели ― 1986.

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