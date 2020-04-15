В Кремле прокомментировали введение пропускного режима в Москве

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в среду, 15 апреля, прокомментировал введение пропускного режима в столице. По его словам, в начале реализации проекта могут возникнуть трудности, однако в скором времени все отдалится.

«Необходимо наработать алгоритм действий. Существует задача обеспечения этого пропускного режима. И вторая задача — делать это так, чтобы минимизировать проблемы. Возможно ли это за несколько часов. Наверное, нет. Происходит отладка механизма», — заявил он.

Песков отметил, что причиной пробок, возникших 15 апреля в столичном метро в результате проверки пропусков, является не только временное несовершенство новой системы, но и недисциплинированность граждан.

По его словам, невозможно обеспечить идеальную работу пропускного режима в таком огромном городе как Москве в такие короткие сроки. При этом Песков отметил опасность создавшихся пробок в столичной подземке.

«Скопление людей плохо, опасно. Это то, что сейчас пытаются предотвратить московские власти», — заявил он.

Целью введения в столице пропускного режима, по мнению Пескова, является обеспечение режима самоизоляции для выведения эпидемии коронавируса «сначала на плато», а затем привести ее к спаду. При этом, причиной внедрения таких мер московскими властями Песков также назвал недисциплинированность жителей столицы.

Отвечая на вопрос журналистов о начислении штрафов автомобилистам с камер наблюдения в городе, в случае нарушения режима самоизоляции, Песков отметил, что данная информация ранее была опровергнута.

11 апреля мэр Москвы Сергей Собянин подписал указ, согласно которому с 15 апреля для перемещения на личном и общественном транспорте в столице и области нужны будут цифровые пропуска. Такие ограничения приняты для контроля за перемещениями граждан по городу на фоне пандемии коронавирусной инфекции.

Для передвижения пешком пропуск не требуется. Выходить на улицу по-прежнему можно только в экстренных случаях, для похода в ближайшие магазин или аптеку, выноса мусора и выгула питомца в 100 м от дома. К 14 апреля было оформлено 3,2 млн цифровых пропусков, большинство из них — для совершения поездок на работу.

Для детей младше 14 лет пропуск не требуется, но передвигаться по городу они могут только в сопровождении родителей.

По данным оперштаба, за последние сутки в Москве выявлено 1774 новых случая заражения коронавирусом. Общее число инфицированных достигло 14776.

На сегодняшний день в России зарегистрировано 24 490 случаев заболевания, выздоровели — 1986, скончались — 198 пациентов.

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