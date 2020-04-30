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В Москве со стрельбой задержали нарушившего режим самоизоляции мужчину

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
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В Москве на шоссе Энтузиастов сотрудники ГИБДД открыли огонь по колесам иномарки, чтобы задержать 26-летнего водителя, нарушившего режим самоизоляции, а также выполнявшего опасные маневры на дороге. Об этом в пресс-службе столичного главка МВД сообщили в четверг, 30 апреля.

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В ведомстве рассказали, что полицейские попытались остановить автомобиль Hyundai Solaris для проверки у водителя документов, однако тот не остановился и попытаться скрыться. Инспекторы проследовали за автомобилем нарушителя. Пытаясь оторваться от преследования, водитель неоднократно нарушил правила дорожного движения (ПДД), создавая угрозу жизни и здоровью других участников движения, пишет «Москва 24». Полицейские несколько раз предупредили водителя, что применят табельное оружие, если тот не остановится, но он не отреагировал. Тогда инспектор произвел предупредительный выстрел вверх, но водитель вновь продолжил движение.

«С целью недопущения дальнейшей угрозы жизни и здоровью <...> инспектор дорожно-патрульной службы произвел еще несколько выстрелов в сторону транспортного средства, в результате чего у автомобиля было повреждено колесо, и он остановился», — цитирует сообщение сказали пресс-службы агентство городских новостей «Москва».

В машине находились водитель и пассажир, оба приезжие из ближнего зарубежья, уточняет телеканал «360». В отношении водителя составили административные протоколы. Мужчине избрали меру пресечения в виде административного ареста на пять суток. Автомобиль эвакуировали в ОВД «Лефортово».

В Москве и Подмосковье пропускной режим действует с 15 апреля. Получать электронные пропуска необходимо для поездок на общественном и личном транспорте.

28 апреля президент России Владимир Путин принял решение продлить режим нерабочих дней до 11 мая. Глава государства также поручил подготовить план поэтапной отмены ограничений с 12 мая.

Путин отметил, что меры, принятые в одних регионах, могут не подходить другим, ведь распространение инфекции в субъектах происходит по-разному.

После этого в Москве, а также в ряде других российских регионов объявили о продлении режима самоизоляции до 11 мая.

По состоянию на 30 апреля, в России подтвердились 106 498 случаев заболевания COVID-19, из них 7099 — за последние сутки. 11 619 человек вылечились. 1073 пациента скончались.

Инфографика

Вся актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтахстопкоронавирус.рф и доступвсем.рф, а также по хештегу #МыВместе. Телефон горячей линии по вопросам коронавируса 8 (800) 2000-112.

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