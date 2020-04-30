Прямой эфир
Общество
Вся актуальная информация по коронавирусу ежедневно обновляется на сайтах https://стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф
Общество
Мишустин пообещал выдать допсредства находящимся за рубежом россиянам
Общество
Москвичам пообещали дождь на 9 мая
Армия
Авиация провела тренировочный полет над Петербургом перед Днем Победы
Мир
В ВОЗ заявили о неизбежности второй волны коронавируса в мире
Мир
В Кремле не увидели прогресса в выполнении договоренностей по Донбассу
Общество
Частным медорганизациям выделят 577 млн рублей на помощь пожилым
Сюжет:

В Кремле прокомментировали снижение уровня самоизоляции

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в четверг, 30 апреля, рассказал журналистам, как в Кремле относятся к снижению уровня самоизоляции.

Уж выйти невтерпеж: каждый пятый россиянин больше не в состоянии сидеть дома
После эпидемии треть жителей страны начнет копить на «черный день»

«[Глава государства Владимир] Путин уже озвучил свое отношение. Он сказал, что понимает, что уже нет сил терпеть самоизоляцию, но, с другой стороны, он призвал всех к тому, чтобы объединиться и досидеть оставшиеся дни до того, как будут приниматься решения о поэтапном выходе», — сказал Песков.

Пресс-секретарь не считает, что снижение уровня самоизоляции в Москве связано с недостаточно принятыми мерами. Он уверен, что все вопросы в этой ситуации граждане должны задавать только себе.

Что касается источников, на которые в Кремле опираются при отслеживании уровня самоизоляции, то Песков упомянул данные о количестве автомобилей в городах, пассажиров в общественном транспорте и поступление информации от «Яндекса».

28 апреля Путин принял решение продлить нерабочие дни до 11 мая. Он подчеркнул, что пик распространения заболевания не пройден, и призвал людей соблюдать требования самоизоляции, чтобы скорее отказаться от ограничительных мер.

В свою очередь, Роспотребнадзор представил список рекомендаций для граждан, как вести себя на майских праздниках в условиях пандемии коронавируса. В частности, глава ведомства Анна Попова убеждена, что гражданам не стоит покидать свои дома в ближайшее время и продолжить придерживаться режима самоизоляции.

По состоянию на 30 апреля в России зарегистрировано 106 498 случаев заражения коронавирусом. С начали эпидемии умерли 1073 человека, 11 619 пациентов выздоровели.

1

Актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф, а также по хештегу #МыВместе. Телефон горячей линии по вопросам коронавируса 8 (800) 2000-112.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
«Индекс самоизоляции» Москвы в четверг утром составил 3,2
Названы самые популярные фильмы и сериалы у россиян во время карантина

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020