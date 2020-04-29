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Небензя назвал фейком разговоры о смерти астанинского формата

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Фото: ТАСС/Zuma
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Разговоры о смерти астанинского формата переговоров по Сирии оказались фейком. Об этом 29 апреля на заседании, посвященном урегулированию в Сирии, заявил постпред России при ООН Василий Небензя.

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«Новости о смерти «Астаны», которые так торопились сообщить некоторые наши коллеги в Совете Безопасности ООН в прошлом месяце, оказались фейком. 22 апреля состоялась телеконференция глав МИД России, Турции и Ирана. Министры подчеркнули ведущую роль астанинского формата в сирийском урегулировании, которое включает стабилизацию ситуации в стране, возвращение беженцев, решение гуманитарных проблем гражданского населения, а также межсирийский диалог в конституционном комитете», — напомнил он.

Предыдущая встреча высокого уровня по Сирии в астанинском формате прошла в столице Казахстана 10–11 декабря 2019 года. В ней приняли участие делегации правительства арабской страны и сирийской вооруженной оппозиции. В качестве наблюдателей выступали представители ООН, Иордании, Ирака и Ливана.

5 марта в Москве состоялись российско-турецкие переговоры по Идлибу. Президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган три часа общались наедине, после чего началась работа с делегациями. По итогу сторонам удалось согласовать меры по разрешению ситуации в Сирии.

В ночь на 6 марта в Идлибе вступил в силу режим прекращения огня. При этом российская сторона уже заявила о фиксации нарушений со стороны боевиков, которые совершили шесть обстрелов. Однако в Турции заявляют об отсутствии нарушений.

Конфликт в Сирии продолжается с 2011 года. В 2015 году Вооруженные силы России по приглашению официального Дамаска начали оказывать помощь в освобождении территорий страны от боевиков. Через два года российское командование заявило об окончании активной фазы военной операции. В данный момент в отдельных районах Сирийской Арабской Республики продолжаются зачистки от террористов.

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