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Посол Сирии поблагодарил Россию за помощь в борьбе с терроризмом

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Фото: РИА Новости/Владимир Трефилов
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Сирия благодарит Россию, Иран, Китай и другие страны за помощь в борьбе с терроризмом. Об этом в программе «Глобальный разговор» (канал «Россия 24») заявил посол Сирии в РФ Рияд Хаддад.

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Дипломат подчеркнул, что работа по противостоянию боевикам и возвращению беженцев домой ведется в трех направлениях. Во-первых, это борьба «со всеми террористами любыми методами». Во-вторых, сохранение политического диалога, заданного астанинским форматом и сочинскими процессами. Третье направление — восстановление экономики, подорванной войной, передает «РИА Новости».

«Мы можем ответственно заявить, что Сирия возвращается к мирной жизни. И мы надеемся на то, что экономическая блокада нашего государства вскоре прекратится», — заявил посол.

Говоря о восстановлении экономики, Хаддад отметил, что все нефтяные месторождения на северо-востоке страны находятся под контролем США.

Американцы по сути воруют нефть, и, если вышки удастся освободить от оккупации, это сыграет большую роль в экономическом возрождении, цитирует посла ТАСС.

11 марта Дамаск обратился к сирийским беженцам, которые находятся на границе Греции и Турции с просьбой перестать штурмовать рубежи Евросоюза и вернуться на родину. В дипмиссии призвали сограждан «не быть разменной монетой в руках террористов и турецкого режима».

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