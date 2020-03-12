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Сирийские военные обнаружили тюрьму и суд боевиков в пригороде Алеппо

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Фото: РЕН ТВ
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Сирийские военные обнаружили в недавно освобожденном от боевиков городе Аль-Касимия в провинции Алеппо тюрьму и суд, где террористы приговаривали местных жителей к смертной казни.

Как рассказал российским журналистам военнослужащий сирийской армии Хаджар, тюрьма располагалась в здании бывшей фабрики мороженого. Там содержались в том числе женщины и дети, всего более 500 человек.

По словам местных жителей, боевики могли наказать за малейший проступок, в том числе нарушение комендантского часа, невыплату долга, появление женщины на людях с непокрытой головой и даже за неоказание уважения террористам.

Напротив тюрьмы в особняке располагался так называемый шариатский суд. По словам сирийских военных, судьи выносили решения на свое усмотрение. Нередко бандиты задерживали людей ради выкупа, штрафы выносились в долларах США.

«Боевики делали вид, что они построили государство, но на самом деле никакого законного государства здесь не было — это просто шайка бандитов, дорвавшихся до власти», — рассказал боец подразделения самообороны Фейсал Абузар.

Как отмечают сирийские военные, благодаря брошенному боевиками архиву удастся найти имена местных жителей, которые пропали без вести. Также он поможет в расследовании преступлений и установлении личности террористов.

Ранее «Известия» писали, что Дамаск обратился к сирийским беженцам, которые находятся на границе Греции и Турции, с просьбой перестать штурмовать рубежи Евросоюза и отправиться на родину.

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