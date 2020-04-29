Во время самоизоляции в России выросли продажи дачной техники

Россияне во время самоизоляции стали активно скупать технику для дачи. Об этом свидетельствуют результаты исследования ритейлера электроники и бытовой техники «Ситилинк», опубликованные в среду, 29 апреля, «РИА Новости».

С 1 по 27 апреля продажи металло- и деревообрабатывающих станков увеличились на 425% в количестве проданных единиц по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Реализация аксессуаров для пневмо- и электроинструментов выросла на 259% и 159%, соответственно. Продажи генераторов увеличились – на 135%, цепных пил – на 61%.

Спрос на культиваторы вырос на 118%, на инструменты для сада и огорода — на 110%, на ручные инструменты –— на 64%, на садовые насосы – на 39%, на системы полива — на 36%.

Также вырос спрос на тепловые пушки (150%), инфракрасные обогреватели (97%), масляные радиаторы (83%) и конвекторы (79%). В ритейлере объясняют это более холодным, чем в прошлом году, апрелем.

Кроме того, вырос спрос на товары для спорта и отдыха на открытом воздухе. В частности, на 350% выросли продажи электровелосипедов, а на 117% — квадрокоптеров.

«Пик спроса на товары трех обозначенных категорий за период пришелся на два дня – 23-24 апреля. Несмотря на непростую ситуацию, россияне настроены оптимистично и заблаговременно начали готовиться к теплому весенне-летнему периоду, активно приобретая соответствующую технику и электронику», — отметила директор по закупкам «Ситилинк» Олега Пчельникова.

В Москве и Подмосковье режим самоизоляции был введен 29 марта в качестве меры для борьбы с распространением коронавируса. После этого он был введен и в остальных регионах. 15 апреля из-за ухудшения ситуации власти ввели электронные пропуска для перемещения на личном и общественном транспорте. Контроль производится в автоматическом режиме. Позднее режим был продлен до 11 мая.

По данным оперштаба на 29 апреля, за сутки в России выявили 5841 новый случай заражения коронавирусом. В настоящий момент в стране зарегистрировано 99 399 случаев коронавирусной инфекции в 85 регионах.

Вся актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф, а также по хештегу #МыВместе. Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 (800) 2000-112.