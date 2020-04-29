В ВОЗ спрогнозировали сроки ослабления ограничений из-за COVID-19 в России

Если в России закрепится тенденция к сокращению темпов роста числа зараженных коронавирусом то, это может позволить перейти к ослаблению ограничений через две недели. Такой прогноз в среду, 29 апреля, сделала представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в стране Мелита Вуйнович.

«Я очень рада, что последние 10 дней мы наблюдаем снижение темпа роста, а сегодня в Москве мы увидели значительное снижение случаев заражения. Конечно, за этим нужно очень осторожно следить в следующие две недели, и тогда, надеемся, мы сможем перейти в фазу, когда можно будет постепенно ослаблять ограничивающие меры», — цитирует ее ТАСС.

Ранее в среду стало известно, что за последние сутки в Москве выявлено 2220 случаев заболевания коронавирусной инфекцией, что является самым низким показателем за последние шесть дней.

В этот же день глава Роспотребнадзора Анна Попова отметила, что за два инкубационных периода во время карантинных мероприятий в России темп роста заболеваемости COVID-19 значительно снизился, но ограничения нужно продлить.

Накануне во время совещание с главами субъектов регионов президент России Владимир Путин продлил режим нерабочих дней с сохранением заработной платы до 11 мая — или на две недели. Глава государства также поручил подготовить план поэтапной отмены ограничений с 12 мая.

При этом он отметил, что принимать «под копирку» решения по отношению ко всем регионам нельзя, ведь распространение коронавируса в субъектах идет разными темпами.

Вслед за российским лидером продлили до 11 мая режим самоизоляции мэр Москвы Сергей Собянин и губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.

По состоянию на 29 апреля, в России подтвердились 99 399 случаев заражения коронавирусом, из них 5841 — за последние сутки. 10 286 человек вылечились. 972 пациента скончались.

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