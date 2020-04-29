Нижегородским зоопаркам выделят 1,5 млн рублей на корм

Депутаты думы Нижнего Новгорода поддержали увеличение городского бюджета на 2020 год и плановый период 2021–2022 годов на 166,6 млн рублей. Деньги направят на возмещение части расходов организаций, пострадавших в результате пандемии коронавируса.

Как пишет ИА «НьюсНН», в частности, зоопарки «Лимпопо» и «Мишутка» получат 1,5 млн рублей на корм животным, а муниципальное предприятие «Автозаводский парк» — 2 млн рублей на выплату зарплаты сотрудникам.

Увеличится и доходная часть бюджета на 12,9 млн рублей — за счет собственных средств. И за счет межбюджетных трансфертов — на 153,7 млн рублей. Из них около 75,5 млн рублей уйдут на строительство двух детских садов, порядка 139 млн рублей — на реставрацию дома Бурмистровой и чуть более 29 млн рублей — на строительство двух ясельных корпусов.

Агентство отмечает, что теперь доходы бюджета на этот год составляют 36,215 млрд рублей, а расходы — 36,390 млрд рублей. Дефицит составляет 175,6 млн рублей.

В начале апреля сообщалось, что сотрудники Брянского зоопарка обратились к местным жителям с просьбой помочь купить корм животным. Из-за самоизоляции зверинец закрыли, билеты не продают, а деньги на питомцев заканчиваются.