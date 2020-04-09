Корм заканчивается у животных в Брянском зоопарке

Сотрудники зоопарка в Брянске обратились за помощью к местным жителям. Они говорят, что у животных заканчивается корм. Из-за режима самоизоляции зверинец закрыт, билеты не продают и, как следствие, денег становится всё меньше.

Сотрудники зоопарка просят неравнодушных помочь финансово или принести корм. Принимаются овощи, фрукты, сено, зерно, крупы, комбикорм. Всем откликнувшимся на эту просьбу обещают выдать пригласительные, пишет NASHBRYANSK.RU.

С 17 марта закрылся для посетителей Московский зоопарк. Причина — распространение коронавируса. В администрации назвали это вынужденной мерой ради безопасности посетителей.