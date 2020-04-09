Прямой эфир

Корм заканчивается у животных в Брянском зоопарке

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Сотрудники зоопарка в Брянске обратились за помощью к местным жителям. Они говорят, что у животных заканчивается корм. Из-за режима самоизоляции зверинец закрыт, билеты не продают и, как следствие, денег становится всё меньше.

Сотрудники зоопарка просят неравнодушных помочь финансово или принести корм. Принимаются овощи, фрукты, сено, зерно, крупы, комбикорм. Всем откликнувшимся на эту просьбу обещают выдать пригласительные, пишет NASHBRYANSK.RU.

С 17 марта закрылся для посетителей Московский зоопарк. Причина — распространение коронавируса. В администрации назвали это вынужденной мерой ради безопасности посетителей.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Тигрица в зоопарке Нью-Йорка заразилась COVID-19
В закрытом на карантин одесском зоопарке родились тигренок, лама и козлята

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020