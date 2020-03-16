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Московский зоопарк закроется для посетителей 17 марта

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Фото: РИА Новости/Владимир Астапкович
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Московский зоопарк закрывается для посетителей с 17 марта из-за распространения коронавируса. Об этом 16 марта сообщила директор учреждения Светлана Акулова на своей странице в Instagram.

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«Московский зоопарк временно перестает принимать посетителей с 17 марта по 10 апреля в связи с угрозой распространения коронавируса. Мы вынуждены пойти на это ради вашей безопасности», — написала она.

Она добавила, что начиная со вторника с помощью видеотрансляции можно будет наблюдать за борнейскими орангутанами, равнинными гориллами и белыми медведями. Кружки и лектории будут работать в режиме онлайн-трансляций. Открытыми для посещения останутся центр воспроизводства редких видов животных под Волоколамском и филиал зоопарка в Великом Устюге.

Ранее 16 марта Собянин запретил все массовые уличные мероприятия численностью больше 50 человек. Под запрет попадают в том числе все основные сцены музыкальных и драматических театров, а также кинотеатры.

Вспышка пневмонии COVID-19, вызываемой новым коронавирусом, была зафиксирована в китайском Ухане в конце декабря 2019 года. 11 марта ВОЗ объявила пандемию COVID-19. Генеральный директор организации Тедрос Гебрейесус заявил, что в ближайшие дни и недели организация ожидает увеличения количества смертей в затронутых вирусом странах.

По данным Worldometer на вечер 16 марта, в мире заразились более 181 290 человек, вылечились 78 328 пациентов, а умерли 7128 человек.

По состоянию на 16 марта, в России коронавирус диагностирован у 93 человек. 79 из них находятся в стационаре, у 57 заболевание протекает бессимптомно. Каждый день в России производят около 100 тыс. тест-систем по выявлению инфекции.

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