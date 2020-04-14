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Решетников предложил признать зоопарки и музеи пострадавшими от коронавируса

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Фото: ТАСС/Михаил Терещенко
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Глава Минэкономразвития России Максим Решетников обратился к премьер-министру Михаилу Мишустину с просьбой включить зоопарки и музеи в список отраслей, пострадавших от коронавируса. Письмо министра председателю правительства и проект постановления есть в распоряжении «Известий».

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«Деятельность музеев и зоопарков была приостановлена в связи с ограничениями, введенными из-за распространения коронавирусной инфекции, которые повлекли существенное снижение доходов в данных сферах», — написал Решетников.

Благодаря включению в данный список музеи и зоопарки смогут претендовать на первоочередную антикризисную поддержку.

По словам сопредседателя «Деловой России» Антона Данилова-Данильяна, музеи и зоопарки действительно несут убытки из-за ограничительных мер, но их оборот — копейки по сравнению с отраслями, смежными с теми, которые уже признали пострадавшими.

Подробнее читайте в материале «Известий»:

Каждой твари по паре: музеи и зоопарки хотят признать пострадавшими от COVID

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