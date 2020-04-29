В Совфеде подготовили предложения по поддержке авиастроителей в РФ

Члены Совета Федерации Андрей Кутепов, Виктор Бондарев и Алексей Майоров направили в адрес премьер-министра России Михаила Мишустина письмо с просьбой рассмотреть возможность направления лизинговых платежей только за отечественную авиационную технику. Об этом в среду, 29 апреля, сообщается на сайте верхней палаты парламента.

«Из‑за снижения объемов авиаперевозок, вызванного распространением новой коронавирусной инфекции, отечественные авиакомпании оказались в сложном экономическом положении <...> Просим Вас рассмотреть возможность направления лизинговых платежей только за отечественную авиационную технику», — сообщают авторы письма.

По мнению сенаторов, данная инициатива будет стимулировать развитие отечественной авиационной промышленности.

Также авторы обращения напомнили, что 15 апреля для поддержки российских авиакомпаний президент страны Владимир Путин поручил правительству выделить перевозчикам более 23 млрд рублей.

На фоне пандемии коронавируса с 3 апреля Россия полностью ограничила международные авиаперевозки, разрешены только рейсы для возвращения россиян на родину. В результате многие авиакомпании сократили количество внутренних рейсов на 90%, примерно на столько же упал пассажиропоток в российских аэропортах.