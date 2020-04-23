Boeing планирует уволить 10% сотрудников гражданской авиации

На фоне пандемии коронавирусной инфекции американская компания Boeing собирается уволить 10 % персонала, работающего в сфере гражданской авиации. Об этом сообщает агентство France Presse со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией в компании.

Сокращения затронут подразделение, занимающееся производством дальнемагистральных самолетов Boeing 787, 777, а также 737 Max.

В компании агентству заявили, что Boeing предлагает программы по увольнению «по собственному желанию», чтобы избежать последующих сокращений. Но масштаб увольнений источник не подтвердил.

20 апреля возобновил работу завод Boeing в штате Вашингтон. Производство открылось после 25 дней перерыва. В компании предприняли все необходимые меры безопасности и защиты сотрудников — в цеха вернутся около 27 тыс. человек.

В конце марта СМИ сообщали о том, что компания планируют возобновить в мае производство Boeing 737 MAX.

10 марта 2019 года Boeing 737 MAX, принадлежащий авиакомпании Ethiopian Airlines, разбился в Эфиопии через несколько минут после взлета. Погибли 157 человек, в том числе трое россиян.

В октябре 2018 года разбился Boeing 737 MAX индонезийской компании Lion Air, погибли все 189 человек, находившиеся на борту. Самолет упал в Индонезии через 13 минут после вылета из аэропорта.

После второй катастрофы полеты Boeing 737 MАХ запретили во многих странах мира, включая Россию и государства Евросоюза.