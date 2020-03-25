СМИ сообщили о возможном возобновлении производства Boeing 737 МАХ к маю

Производство Boeing 737 MAX планируют возобновить к маю текущего года, об этом сообщает Reuters со ссылкой на информированные источники.

По данным агентства, корпорация Boeing обратилась к поставщикам с просьбой быть готовыми к поставке деталей для 737 МАХ в апреле 2020 года. Планы компании оказались расстроены из-за ситуации с коронавирусом — изначально, по словам источника агентства, Boeing надеялась возобновить производство лайнера в апреле.

Новые выкладки, касающиеся убытков аэрокосмической корпорации Boeing в результате последствий катастроф двух самолетов модели Boeing 737 MAX, сделала во вторник, 10 марта, телекомпания CNN. Они превысят $18,7 млрд.

10 марта 2019 года Boeing 737 MAX, принадлежащий авиакомпании Ethiopian Airlines, разбился в Эфиопии через несколько минут после взлета. Погибли 157 человек, в том числе трое россиян.

В октябре 2018 года разбился Boeing 737 MAX индонезийской компании Lion Air, погибли все 189 человек, находившиеся на борту. Самолет упал в Индонезии через 13 минут после вылета из аэропорта.

После второй катастрофы полеты Boeing 737 MАХ запретили во многих странах мира, включая Россию и государства Евросоюза.