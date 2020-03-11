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CNN посчитала размер убытков Boeing из-за двух авиакатастроф 737 MAX

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Фото: REUTERS/Lindsey Wasson
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Новые выкладки, касающиеся убытков аэрокосмической корпорации Boeing в результате последствий катастроф двух самолетов модели Boeing 737 MAX, сделала во вторник, 10 марта, телекомпания CNN. Они превысят $18,7 млрд.

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По ее расчетам, уже $8,3 млрд потрачены на компенсацию заказчикам 737 МАХ. Эксплуатация данного типа самолета приостановлена. $6,3 млрд составило увеличение расходов на производство модернизированных самолетов данной серии. После возобновления эксплуатации этих самолетов, по расчетам самой корпорации, расходы на сборку 737 MAX возрастут на $4 млрд. Кроме того, Фонд компенсации родственникам жертв двух катастроф был установлен в размере $100 млн.

Есть и альтернативная оценка возможных убытков компании.

«Наша оценка — около $23 млрд за всё, исключая возмещение ущерба за потерянные жизни», — приводит телекомпания слова аналитика Рональда Эпстейна из подразделения Merrill Lynch американского Bank of America. Эксперт добавил, что «эта цифра возрастет, если он [запрет на полеты] продлится дольше».

10 марта 2019 года Boeing 737 MAX, принадлежащий авиакомпании Ethiopian Airlines, разбился в Эфиопии через несколько минут после взлета. Погибли 157 человек, в том числе трое россиян.

В октябре 2018 года разбился Boeing 737 MAX индонезийской компании Lion Air, погибли все 189 человек, находившиеся на борту. Самолет упал в Индонезии через 13 минут после вылета из аэропорта.

После второй катастрофы полеты Boeing 737 MАХ запретили во многих странах мира, включая Россию и государства Евросоюза.

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