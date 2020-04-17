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77% работодателей не будут увольнять сотрудников из-за самоизоляции

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин
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77% российских компаний не собираются увольнять сотрудников, несмотря на экономические трудности в период режима самоизоляции, введенного из-за пандемии коронавируса, а 24% из них даже открыли новые вакансии. Такие данные показало исследование аналитического центра «Битрикс24», с его результатами 17 апреля ознакомились «Известия».

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При этом эксперты отмечают, что часть расходов всё же придется урезать, так как организации минимум полгода после снятия ограничительных мер будут вынуждены экономить на рекламе, мероприятиях, командировках и соцпакетах.

Кроме того, выяснилось, что 57% компаний не планируют снижать зарплаты и отказываться от премий, а 77% организаций не планируют брать кредиты для поддержки своего бизнеса.

По мнению генерального директора компании Atos в России​ и СНГ Эдгарса Пузо, бизнесу в данный период придется сконцентрироваться на минимизации расходов — торговаться с поставщиками, просить контрагентов пойти навстречу, «трясти экосистему».

«Сейчас нужно сокращать все «излишества»​: обучение сотрудников, корпоративные радости вроде фитнес-абонементов или оплачиваемых обедов», — считает он.

Подробнее читайте в материале:

Штатная ситуация: 77% компаний обойдутся без увольнений

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