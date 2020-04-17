77% работодателей не будут увольнять сотрудников из-за самоизоляции

77% российских компаний не собираются увольнять сотрудников, несмотря на экономические трудности в период режима самоизоляции, введенного из-за пандемии коронавируса, а 24% из них даже открыли новые вакансии. Такие данные показало исследование аналитического центра «Битрикс24», с его результатами 17 апреля ознакомились «Известия».

При этом эксперты отмечают, что часть расходов всё же придется урезать, так как организации минимум полгода после снятия ограничительных мер будут вынуждены экономить на рекламе, мероприятиях, командировках и соцпакетах.

Кроме того, выяснилось, что 57% компаний не планируют снижать зарплаты и отказываться от премий, а 77% организаций не планируют брать кредиты для поддержки своего бизнеса.

По мнению генерального директора компании Atos в России​ и СНГ Эдгарса Пузо, бизнесу в данный период придется сконцентрироваться на минимизации расходов — торговаться с поставщиками, просить контрагентов пойти навстречу, «трясти экосистему».

«Сейчас нужно сокращать все «излишества»​: обучение сотрудников, корпоративные радости вроде фитнес-абонементов или оплачиваемых обедов», — считает он.

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