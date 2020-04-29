Жителей Челябинской области предупредили о сильных дождях

В Челябинской области в ближайшие сутки ожидается ухудшение погоды. В регионе пройдут дожди и усилится ветер.

По данным МЧС, в ночь на 30 апреля в горах может выпасть мокрый снег. В дневные часы потеплеет, при этом местами пройдет очень сильные дожди. Ветер усилится до 22–27 м/с. Об этом сообщает 1obl.ru.

Из-за погодных условий повышается вероятность возникновения аварий на энергосистемах, возможно нарушение электроснабжения. Кроме того, из-за ветра возникает риск повреждения крыш, слабоукрепленных конструкций, а также увеличение площади природных пожаров.

Ранее предупреждение об ухудшении погодных условий распространили в Тульской области. До вечера там ожидается сильный ветер.