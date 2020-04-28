Жителей Рязани предупредили об ухудшении погоды

В Рязанской области в ближайшие сутки ожидается неблагоприятная погода. МЧС предупреждает местных жителей о сильном ветре.

По данным синоптиков, ветер усилится до конца суток 28 апреля, а также в ночь на 29 апреля. Об этом сообщает РИА «7 новостей». Скорость юго-западного ветра будет достигать 17 м/с.

Ранее сообщалось, что в Алтайском крае после жаркой погоды, которая установилась под влиянием теплого сектора южного циклона, придут заморозки и снег. Сильное похолодание ожидается в первые дни мая. Однако в дальнейшем погоду в регионе начнет определять антициклон. С ним в Алтайском крае установится спокойная погода без осадков.