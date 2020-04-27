Жителей Башкортостана предупредили об ухудшении погоды

В Башкортостане в ближайшие сутки ожидается ухудшение погодных условий. Местами прогнозируют грозы.

По данным синоптиков, погода ухудшится вечером 27 апреля. До вечера 28 апреля местами возможны дожди и грозы. Об этом сообщает ИА «Башинформ».

Скорость ветра будет достигать 14 м/с, местами возможны порывы до 17 м/с. При этом температура воздуха будет достигать +17 градусов.

В МЧС предупреждают, что при сильном ветре возможно повреждение деревьев, также такая погода опасна для водного транспорта.

Ранее сообщалось, что в Приморском крае прогнозируют жаркую погоду в начале мая.