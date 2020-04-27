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Вильфанд пообещал потепление в южных регионах России

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Фото: РИА Новости/Илья Наймушин
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Потепление до 25 градусов ожидается на юге европейской части России во второй половине недели. Об этом в понедельник, 27 апреля, ТАСС сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

«На юге Европейской части России температура будет постепенно повышаться до своих обычных значений. Начиная со среды-четверга температура и в Ростовской, и в Краснодарском крае, и в Ставрополье будет в диапазоне 20–25 градусов», — сказал метеоролог.

Он также добавил, что во второй половине недели в южных регионах страны будет солнечная погода.

«Вполне такая уже летняя погода», — отметил он.

Ранее в этот же день Вильфанд сообщил, что температура воздуха на майские праздники в России может приблизиться к климатической норме и повысится до 15 градусов. При этом метеоролог уточнил, что из-за особенностей состояния атмосферы велика вероятность корректировки прогноза.

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