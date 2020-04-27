На майских выходных в России может потеплеть до 15 градусов

Температура воздуха на майские праздники может приблизиться к климатической норме и повысится до 15 градусов. Об этом «РИА Новости» сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

По его словам, сейчас сложно предсказать, какая погода установится в ближайшие дни, однако к воскресенью, 3 мая, температура воздуха может прогреться до 15 градусов. При этом Вильфанд отметил, что из-за особенностей состояния атмосферы велика вероятность корректировки прогноза.

«Сейчас в атмосфере в газовой среде существует большое количество неустойчивостей, поэтому сложно сказать точно. Бывает, что ситуация устойчива, и тогда уверенности больше», — заявил синоптик.

Ранее, 24 апреля, ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец рассказал, что к первым праздничным выходным с 1 по 5 мая в Москве потеплеет. Воздух может прогреться до 18 градусов выше нуля.