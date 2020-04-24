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Синоптик рассказал о погоде в Москве на майских праздниках

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Агарышев
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К первым праздничным выходным с 1 по 5 мая в Москве потеплеет. Об этом сайту aif.ru рассказал ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

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По словам синоптика, начало последнего весеннего месяца в столице будет теплым и комфортным, без экстремальных температур. По прогнозам специалиста, в начале мае температура воздуха ночью составит от 3 до 8 градусов, днем — от 11 до 16 градусов тепла. Он уточнил, что со 2 по 4 мая столбики термометров в дневное время могут подняться до 18–20 градусов со знаком плюс.

5 мая, по прогнозам метеорологов, в столице ожидается до 8 градусов ночью и до 16 градусов днем.

Последний раз температурный рекорд на майские праздники в Москве зафиксировали 2 мая 2018 года, когда воздух днем прогрелся до 28 градусов тепла, а ночью температура воздуха составила 13–15 градусов, пишет «Москва 24».

Тишковец отметил, что в целом майская погода будет в рамках климатической нормы. Для середины мая в столице норма — это 8 градусов по ночам и 18 градусов днем.

«Я думаю, что очень сильное влияние на климат сейчас оказывает пандемия коронавируса, связанное с ней обрушение мировой экономики и, как следствие, уменьшение выбросов углекислого газа в атмосферу. <…> Это значит, что ослабевает парниковый эффект, и температура начинает понижаться», — резюмировал Тишковец.

22 апреля сообщалось, что метеослужба ЕС назвала 2019 год самым теплым в истории Европы. Согласно метеонаблюдениям, в 2019 году были зарегистрированы три периода исключительно теплой погоды — в феврале, июне и июле, что привело к рекордно высоким температурам.

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