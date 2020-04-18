Синоптики пообещали россиянам теплый май

В мае ожидается потепление на большей части территории РФ. Об этом в субботу, 18 апреля, «Российской газете» рассказала заведующая лабораторией Гирометцентра РФ Людмила Паршина.

Незначительное превышение климатической нормы ожидается в Центральном федеральном округе, Крыму, Краснодарском крае и в Поволжье. В Москве температурные показатели будут превышать среднемесячный уровень на один и более градусов. Днем в центральном регионе температура будет колебаться в районе отметки +20 градусов и выше. Ночью воздух будет прогреваться до +10.

На западе России в Ленинградской, Псковской и Новгородской областях погода будет достигать отметки +15...+20 градусов днем и +6...+11 ночью и достигнет пределов тепловой нормы. При похолоданиях возможны заморозки.

В Поволжье днем в мае, как и обычно, будет тепло — до +25 градусов. На юге Краснодарского края и на побережье Черного моря воздух прогреется до +26 градусов.

В южных регионах Урала будет наблюдаться от +15 до +20 градусов тепла. Ночью в Челябинской, Курганской и Свердловской области столбики термометров будут колебаться от 0 до +5, возможны заморозки.

На юге Сибири и на Дальнем Востоке средняя температура воздуха днем будет колебаться в районе +14...+20 градусов и до +10 ночью. В Красноярском крае и Иркутской области возможно похолодание до -5. В Якутии днем ожидается до +10, а ночью — между -2 и -7 градусами мороза.

Большое количество осадков прогнозируется в Брянской, Курской и Смоленской областях, а также в некоторых районах Хабаровского края, в Приморье, на севере Сибири и на Сахалине. На европейской территории России ожидается выпадение 51 мм осадков, что составит норму. В Алтае, в Иркутской области и в некоторых районах Красноярского края выпадет мало осадков.

Ранее, 17 апреля, вирусолог и руководитель лаборатории геномной инженерии МФТИ рассказал о различиях эффективности стандартной медицинской маски в зависимости от температуры воздуха.