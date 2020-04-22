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Синоптики пообещали москвичам холод до конца недели

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин
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В Москве до конца текущей недели продержится аномальная температура на 3–4 градуса ниже нормы. Об этом в среду, 22 апреля, заявил ТАСС научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

«На удивление однородная погода. Температура будет ниже нормы до конца недели. Ночные температуры около ноля, в ночь на четверг и вовсе отрицательные, а днем +6...+8 градусов», — сообщил он.

По словам метеоролога, приближаться к норме температура в столичном регионе начнет только к выходным.

В городе, по данным Гидрометцентра, ожидается +6...+8 градусов тепла в дневные часы среды, четверга и пятницы. В субботу и воскресенье температура воздуха в столице прогреется до +7...+12 градусов

Ранее в этот же день портал «Метеоновости» сообщил, что в Москве и Подмосковье в среду, 22 апреля, ожидается ветреная погода с небольшими осадками и температурой воздуха до +8 градусов.

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