Жару до +30 градусов прогнозируют в Алтайском крае

В Алтайском крае ожидаются значительные перепады температуры. Синоптики прогнозируют жару +30 градусов, а затем резкое похолодание.

На данный момент регион находится под влиянием антициклона. Температура воздуха в Алтайском крае растет и к 24 апреля достигнет +30 градусов. Об этом сообщает altapress.ru. Однако в ночь на 25 апреля влияние на погоду окажет холодный фронт.

Согласно прогнозам, к выходным в регионе ожидается усиление ветра. Местами выпадут осадки в виде дождя и мокрого снега.

Днем ранее о температурных аномалиях предупредил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд. По словам синоптика, значительное потепление ожидается в Сибири в связи с приходом теплого воздуха из Китай, Монголии и Средней Азии. При этом в европейской части России погоду будет определять антициклон из Скандинавии, из-за чего ожидается температура ниже климатической нормы.