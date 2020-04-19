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МЧС предупредило жителей Дальнего Востока об ухудшении погоды

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Фото: ТАСС/Владимир Смирнов
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В МЧС России дали рекомендации по безопасности для жителей Дальневосточного федерального округа в связи с возможными чрезвычайными ситуациями из-за неблагоприятного прогноза погоды на воскресенье, 19 апреля.

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Исходя из совместных данных Гидрометцентра России и Всероссийского научно-исследовательского института по проблемам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций МЧС России, на территории Забайкальского края и Амурской области ожидаются обильные осадки и усиление ветра до 20–24 м/с. Из-за похолодания на дорогах может образоваться гололедица, существует обрыв линий электропередач из-за налипания мокрого снега.

Рекомендуется закрыть окна, а в случае пребывания на улице — не приближаться к деревьям и сооружениям повышенного риска (мостам, эстакадам, трубопроводам, линиям электропередачи), обходить рекламные щиты, ветхие строения и легковозводимые конструкции.

«По возможности ограничьте выезд на личном автотранспорте. Используйте зимнюю резину. Пользуйтесь ремнями безопасности, соблюдайте безопасную дистанцию, правила маневрирования, не превышайте скорость, включайте ближний свет фар или противотуманные фонари... В условиях гололедицы и снежного наката на скользкой дороге лучше избегать резких маневров и обгонов», — говорится в заявлении ведомства.

Пешеходам рекомендовано не переходить через дорогу в неположенных местах и перед близко идущим транспортом. Во время пребывания на улице в темное время суток гражданам рекомендовано носить одежду со светоотражающими элементами.

18 апреля специалисты МЧС рассказали об опасностях длительной самоизоляции во время эпидемии коронавируса, а также дали рекомендации по выбору респираторов во время пандемии.

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