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В МЧС дали советы по эффективной работе на «удаленке»

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Фото: РИА Новости/Сергей Пивоваров
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Продуктивный рабочий процесс на «удаленке» помогут наладить важные офисные ритуалы, например, перерыв на кофе и физкультурная разминка. Об этом 16 апреля сообщает «РИА Новости» со ссылкой на ГУ МЧС России.

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По словам специалистов, разминка необходима, поскольку при работе из дома количество движений сокращается, и нужно это компенсировать, пишет «Газета.ру». Кроме того, важно организовать на домашнем компьютере всю необходимую инфраструктуру, чтобы рабочий софт не пересекался с личным. Так, стоит завести отдельный профиль или использовать дополнительный браузер, чтобы вкладка рабочей почты не накладывалась на вкладку с личными страницами, пишет «Федеральное агентство новостей».

Также для организации рабочего процесса рекомендуется организовать рабочую зону в квартире, соблюдать распорядок дня, поскольку это дисциплинирует, пишет телеканал «Звезда». Также можно составить список задач и вычеркивать их по мере выполнения.

16 апреля сообщалось, что психолог дал советы по сохранению эффективности на удаленной работе. По словам специалиста, главное — планировать и структурировать свои действия, а не полагаться на спонтанность. Каждый день должен быть расписан и распланирован, даже с учетом перекусов.

По состоянию на 16 апреля в России общее число заболевших достигло 27 938 человек в 84 регионах страны. Умерли 232 пациента, выздоровели ― 2304.

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