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В МЧС рассказали о подходящих для защиты от COVID-19 респираторах

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Фото: РИА Новости/Валерий Мельников
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На фоне распространения коронавируса МЧС рекомендует россиянам носить респираторы и фильтрующие полумаски без клапана выдоха.

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В рекомендациях ведомства отмечается, что стоит обратить внимание на респираторы классов защиты FFP1, FFP2 и FFP3. В них нет клапанов выхода, а значит, риск заразить окружающих минимален.

Специалисты МЧС отметили, что при контакте с инфицированными коронавирусом или проявлении первых симптомов заболевания в исключительных случаях допускается ношение одноразовых медицинских масок.

Но лучше использовать респираторы класса защиты FFP3 и защитные очки. Эффективность этих средств защиты достигает 99%.

При этом использовать респираторы и маски можно один раз и не более 2-3 часов. Затем их необходимо утилизировать, а руки после контакта с маской вымыть, пишет «РИА Новости».

Накануне МЧС посоветовало россиянам отказаться от ношения защитных масок на улице.

В ведомстве указали, что маска необходима в местах скопления людей — в общественном транспорте и в магазине, а на улице полезней дышать свежим воздухом.

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