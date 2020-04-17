В МЧС посоветовали не носить защитную маску на улице

Специалисты МЧС посоветовали россиянам отказаться от ношения защитных масок на улице в условиях пандемии коронавируса. Об этом 17 апреля сообщает ТАСС со ссылкой на рекомендации спасателей.

По словам экспертов, ношение маски на открытом воздухе является нецелесообразным, а во время пребывания на улице полезно дышать свежим воздухом, пишет «Федеральное агентство новостей». В МЧС уточнили, что маска необходима в местах скопления людей — в общественном транспорте и в магазине, во время ухода за больными острыми респираторными вирусными инфекциями, при общении с людьми с признаками заболевания.

Также спасатели напомнили, что маски имеют различную структуру, могут быть как одноразовыми, так и многоразовыми, однако постоянно носить одну и ту же маску нельзя, поскольку можно инфицировать себя дважды. В МЧС уточнили, что неважно, какой стороной носить маску, главное — она должна плотно закрывать рот и нос, не оставляя зазоров.

Помимо этого, специалисты посоветовали не забывать чаще менять маски и после снятия тщательно мыть руки. Кроме того, эксперты рекомендуют соблюдать нормальный режим сна и включить в рацион питания белковую пищу, а также уделять внимание физической активности, пишет «Газета.ру».

13 апреля сообщалось, что представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в России Мелита Вуйнович назвала опасность неправильного ношения медицинской маски. По ее словам, медицинская маска при отсутствии других мер защиты повышает риск заражения коронавирусом. Она указала на важность мытья рук и соблюдения дистанции.

По данным на 17 апреля, в России зафиксировано более 27 938 случаев инфицирования коронавирусом, из них 232 человека скончались.

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