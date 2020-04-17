Вирусолог рассказал об эффективности маски в зависимости от погоды

Эффективность стандартной медицинской маски зависит в том числе от температуры воздуха, рассказал «Известиям» вирусолог, руководитель лаборатории геномной инженерии МФТИ Павел Волчков.

«Если температура воздуха достаточно низкая, условно 3-5 градусов, на маске начинает конденсироваться воздух. Это тот самый пар, который вы выдыхаете. В результате появляется влага. Маска очень быстро становится мокрой и неэффективной», — сказал Павел Волчков.

Поэтому обычная маска предназначена скорее для помещений, а для улицы — в теплое время суток, отметил вирусолог. Так, в Москве по его словам, ночью, утром и вечером, до сих пор прохладно.

Чтобы бороться с конденсатом, нужно использовать более профессиональные маски с клапанами, добавил руководитель лаборатории геномной инженерии МФТИ.

Обычную маску целесообразно носить также в зависимости от того, есть ли поблизости люди. «Если действительно на улице никого нет, то маску можно не надевать. Но если вы приближаетесь к месту скопления людей, если вы видите, что к вам навстречу идут люди, за вами идут люди, то маску, конечно, целесообразно надеть», — сказал специалист.

При этом он подчеркнул, что движение по улице сейчас в любом случае нужно максимально ограничить. А чтобы научиться безопасно надевать и снимать маски, Волчков рекомендовал посмотреть обучающие ролики.

Ранее 17 апреля специалисты МЧС назвали неэффективным ношение защитных масок на улице в условиях пандемии коронавируса. При этом в местах массового скопления людей и общественном транспорте носить маску в министерстве посчитали уместным, пишет «Газета.ру».

13 апреля сообщалось, что представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в России Мелита Вуйнович рассказала об опасности неправильного ношения медицинской маски. По ее словам, изделие при отсутствии других мер защиты повышает риск заражения коронавирусом. Она указала на важность мытья рук и соблюдения дистанции.

По состоянию на 17 апреля в России зарегистрировано 32 008 случая заражения коронавирусом. С начала эпидемии зафиксировано 273 летальных исхода, 2590 человека выздоровели.

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