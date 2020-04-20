Прямой эфир
Сюжет:

Синоптики предупредили о порывистом ветре в Москве 20-22 апреля

0
Фото: РИА Новости/Кирилл Каллиников
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Синоптики объявили в Москве «желтый» уровень погодной опасности с 20 по 22 апреля из-за порывистого ветра. Об этом 20 апреля сообщили в Гидрометцентре России.

По словам специалистов, погода является потенциально опасной, порывы ветра в столице будут достигать 20 м/с. Предупреждение актуально с 23:00 понедельника, 20 апреля, до 11:00 среды, 22 апреля.

В Подмосковье предупреждение из-за ветра будет действовать с 00:00 21 апреля до 01:00 23 апреля, пишет агентство городских новостей «Москва».

Ранее в понедельник сообщалось, что в Москве и области 20 апреля ожидается облачная погода с небольшими осадками в виде дождя. Днем в столице воздух прогреется до +8...+10 градусов. В ночь на вторник в столице похолодает, а температура достигнет отметки в 0 градусов. В Подмосковье в понедельник столбики термометров будут колебаться в районе +5...+10 градусов. Ночью в регионе ожидается похолодание, а температура опустится до –2.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Синоптики пообещали москвичам потепление с 22 апреля
Синоптики пообещали россиянам теплый май

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020