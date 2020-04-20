Синоптики предупредили о порывистом ветре в Москве 20-22 апреля

Синоптики объявили в Москве «желтый» уровень погодной опасности с 20 по 22 апреля из-за порывистого ветра. Об этом 20 апреля сообщили в Гидрометцентре России.

По словам специалистов, погода является потенциально опасной, порывы ветра в столице будут достигать 20 м/с. Предупреждение актуально с 23:00 понедельника, 20 апреля, до 11:00 среды, 22 апреля.

В Подмосковье предупреждение из-за ветра будет действовать с 00:00 21 апреля до 01:00 23 апреля, пишет агентство городских новостей «Москва».

Ранее в понедельник сообщалось, что в Москве и области 20 апреля ожидается облачная погода с небольшими осадками в виде дождя. Днем в столице воздух прогреется до +8...+10 градусов. В ночь на вторник в столице похолодает, а температура достигнет отметки в 0 градусов. В Подмосковье в понедельник столбики термометров будут колебаться в районе +5...+10 градусов. Ночью в регионе ожидается похолодание, а температура опустится до –2.