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Синоптики пообещали москвичам потепление с 22 апреля

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
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Температура воздуха в Москве начнет повышаться со среды 22 апреля до 10 градусов тепла. Об этом в воскресенье, 19 апреля, сообщается на сайте Гидрометцентра.

По прогнозам метеорологов, в четверг в столице потеплеет до +11 градусов, а в пятницу — до +13. При этом ночью сохранятся заморозки, температура воздуха опустится до –4 градусов.

До четверга в Москве местами будут небольшие осадки, во вторник порывы ветра будут достигать 18 м/c. С четверга осадки в столице не прогнозируются.

17 апреля научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд рассказал, что жителей нескольких регионов России в ближайшие пять дней ожидает аномальное потепление. В частности, аномалии достигнут +12...+16 градусов в Салехарде, на севере Тюменской области, на севере Западной Сибири, Красноярского края.

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