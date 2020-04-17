Прямой эфир
Сюжет:

Жителям нескольких регионов России пообещали аномальное потепление

0
Фото: РИА Новости/Мария Плотникова
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Несколько регионов Сибири из-за перемещения теплых воздушных масс окажутся в зоне аномального тепла в ближайшие пять дней. Об этом сообщил в пятницу, 17 апреля, научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

«Совершенно необычная ситуация, когда в Салехарде, на севере Тюменской области, на севере Западной Сибири, Красноярского края температура такая же, как в Москве. Там аномалии достигают 12–16 градусов со знаком плюс. Это необычно», — цитирует ТАСС комментарий метеоролога об увеличении региональной климатической нормы.

Портал «Метеоновости» отмечает, что после непродолжительного похолодания с 18 апреля в Сибирь придет антициклон, который принесет с собой значительное потепление вплоть до 20–21 апреля. Специалисты отметили, что приход в регион комфортной погоды не должен стать поводом для нарушения режима самоизоляции.

12 апреля Вильфанд сообщил, что температура ниже нормы на 2–4 градуса ожидает регионы юга России в ближайшие дни. Он пояснил, что заметное похолодание связано с приходом холодных воздушных масс из Скандинавии.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Синоптики рассказали о погоде в Москве 17 апреля
Ночь на 14 апреля в Москве стала самой теплой с начала года

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020