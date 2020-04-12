Прямой эфир
Сюжет:

Вильфанд предупредил об аномально холодной погоде на юге России

0
Фото: ТАСС/Владимир Смирнов
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Температура ниже нормы на четыре градуса ожидает региона юга России в ближайшие дни. Об этом в воскресенье, 12 апреля, сообщил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

«Мы прогнозируем, что в Ростовской области, в Краснодарском крае, в Ставрополье температура будет ниже нормы на 2–4 градуса в ближайшие дни», — цитирует его ТАСС.

По словам специалиста, в воскресенье температура в этих регионах будет ниже нормы на два градуса, в понедельник понизится еще на четыре градуса, во вторник и среду будет около нормы. В четверг столбики термометров покажут значения снова на четыре градуса ниже нормы.

Накануне Вильфанд заявил, что температура в Москве в ближайшие пять дней будет около климатической нормы для этого времени года.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Вильфанд заявил о приходе настоящей весны в Москву
Синоптики предупредили южные районы России о похолодании

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020