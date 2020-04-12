Вильфанд предупредил об аномально холодной погоде на юге России

Температура ниже нормы на четыре градуса ожидает региона юга России в ближайшие дни. Об этом в воскресенье, 12 апреля, сообщил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

«Мы прогнозируем, что в Ростовской области, в Краснодарском крае, в Ставрополье температура будет ниже нормы на 2–4 градуса в ближайшие дни», — цитирует его ТАСС.

По словам специалиста, в воскресенье температура в этих регионах будет ниже нормы на два градуса, в понедельник понизится еще на четыре градуса, во вторник и среду будет около нормы. В четверг столбики термометров покажут значения снова на четыре градуса ниже нормы.

Накануне Вильфанд заявил, что температура в Москве в ближайшие пять дней будет около климатической нормы для этого времени года.