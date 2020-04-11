Вильфанд заявил о приходе настоящей весны в Москву

В Москву пришла настоящая весна, поэтому погода часто меняется. Об этом 11 апреля заявил научный руководитель Гидрометцетра Роман Вильфанд.

«Дело в том, что фронтальные разделы, которые обуславливают погоду, похожи на волнистые линии: в какой-то части волны циркуляция антициклоническая, в другой — циклоническая», — приводит его слова ТАСС.

Он отметил, что в тех районах, которые попали в антициклоническую волну, установилась солнечная и ясная погода, а в районах под циклонической волной идет снег. Эти волны постоянно перемещаются, поэтому погода и неустойчивая.

Ранее в субботу Вильфанд заявил, что температура в Москве в ближайшие пять дней будет около климатической нормы для этого времени года. В субботу и воскресенье температура в Москве будет на 1,5–2 градуса ниже нормы, в понедельник — на 1,5–2 градуса превысит норму, а во вторник и среду ожидается около нормы.