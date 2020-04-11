В Гидрометцентре рассказали о погоде в Москве на ближайшие дни

Температура в Москве в ближайшие пять дней будет около климатической нормы для этого времени года. Об этом сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

«Ну что ж, можно говорить «здравствуй, настоящая весна», потому что температура в ближайшие пять дней будет около нормы», — цитирует специалиста ТАСС. Погода, по его словам, будет соответствовать усредненным данным за все 140 лет метеонаблюдений.

В субботу и воскресенье температура в Москве будет на 1,5–2 градуса ниже нормы, в понедельник — на 1,5–2 градуса превысит норму, а во вторник и среду ожидается около нормы.

В субботу днем в столице воздух прогреется до 5–7 градусов тепла, ночью похолодает до 4 градусов мороза. В Московской области температура будет колебаться от 3 до 8 градусов тепла, а ночью ожидаются заморозки до –7 градусов.