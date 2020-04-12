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Синоптики рассказали о погоде в Москве на 12 апреля

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
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Синоптики рассказали о том, что жителей столичного региона ожидает переменная облачность, без осадков в воскресенье, 12 апреля.

Днем в Москве от 7 до 9 градусов тепла, в ночное время столбики термометров могут опуститься до нуля градусов. В Подмосковье днем до 9 градусов со знаком плюс, ночью местами может похолодать до 3 градусов мороза, пишет ТАСС со ссылкой на Гидрометцентр России.

Ветер ожидается северо-западный со скоростью 5-10 м/с. Атмосферное давление составит около 751 мм рт. ст.

11 апреля научный руководитель Гидрометцетра Роман Вильфанд заявил, что в Москву пришла настоящая весна, поэтому погода часто меняется.

Ранее в тот же день Вильфанд заявил, что температура в Москве в ближайшие пять дней будет около климатической нормы для этого времени года. В субботу и воскресенье температура в Москве будет на 1,5–2 градуса ниже нормы, в понедельник — на 1,5–2 градуса превысит норму, а во вторник и среду ожидается около нормы.

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