Вильфанд назвал сроки «переобувания» машин в Москве

Московским автомобилистам не стоит задумываться о «переобувании» машины раньше середины апреля. Об этом заявил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд в пятницу, 10 апреля.

До второй половины месяца долгие похолодания и снег еще возможны, после середины ни снегопадов, ни продолжительных заморозков обычно не бывает, передает ТАСС.

Примерно тогда же установится погода, которая позволит жителям средней полосы снять верхнюю одежду.

«Это нормальная обычная ситуация. Раньше середины апреля никогда не наступала пора, когда можно было бы снять куртку, плащ и уже ходить в пиджаках», — напомнил он «РИА Новости».

Ранее в апреле Вильфанд анонсировал резкое похолодание в столице. По его словам, в субботу, 11 апреля, температура воздуха упадет сразу на 10 градусов. Синоптик не исключил мокрый снег.