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Синоптики рассказали о погоде в московском регионе 10 апреля

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
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Москвичей и жителей Подмосковья в пятницу, 10 апреля, ожидает облачная погода с прояснениями, пройдет небольшой дождь, сообщается на сайте Гидрометцентра.

Днем в Москве воздух прогреется до 7-9 градусов тепла, ночью показатель термометра опустится до минус 1 градуса.

В Подмосковье днем чуть теплее, до 10 градусов тепла, а ночью сильное похолодание, до 4 градусов ниже нуля.

Будет дуть северо-западный ветер, со скоростью до 11 м/с.

Атмосферное давление составит 743 мм ртутного столба.

В субботу, 11 апреля, Москву ждет резкое похолодание. Температура воздуха понизится сразу на 10 градусов, возможен мокрый снег. Такой прогноз ранее представил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

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